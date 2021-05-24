На Ставрополье сотрудница банка не дала мошеннику обмануть пенсионерку

Сотрудник банка из Арзгирского округа Ставропольского края спасла пенсионерку от мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В ведомстве поведали, что пожилой жительнице села Новоромановского позвонил неизвестный и представился сотрудником финансового учреждения. Он сообщил женщине, что с ее счета пытаются списать деньги. Для сохранности сбережений он убедил ее перевести все средства на безопасный счет.

Пенсионерка отправилась к банкомату и по инструкциям звонившего начала обналичивать деньги, однако сотруднице банка показался подозрительным их телефонный разговор. Она стала выяснять, для чего женщине понадобились средства, а когда прояснила ситуацию, категорически запретила ей переводить деньги и вызвала сотрудников полиции. Этим сотрудница банка помогла пенсионерке сохранить 270 тыс рублей.

За активную гражданскую позицию и содействие в предотвращении мошенничества в отношении пенсионерки сотрудница банка получила благодарственное письмо.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливается личность злоумышленника, передает "Ставропольская правда".