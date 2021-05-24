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На Ставрополье сотрудница банка не дала мошеннику обмануть пенсионерку

На Ставрополье сотрудница банка не дала мошеннику обмануть пенсионерку

Сотрудник банка из Арзгирского округа Ставропольского края спасла пенсионерку от мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В ведомстве поведали, что пожилой жительнице села Новоромановского позвонил неизвестный и представился сотрудником финансового учреждения. Он сообщил женщине, что с ее счета пытаются списать деньги. Для сохранности сбережений он убедил ее перевести все средства на безопасный счет.

Пенсионерка отправилась к банкомату и по инструкциям звонившего начала обналичивать деньги, однако сотруднице банка показался подозрительным их телефонный разговор. Она стала выяснять, для чего женщине понадобились средства, а когда прояснила ситуацию, категорически запретила ей переводить деньги и вызвала сотрудников полиции. Этим сотрудница банка помогла пенсионерке сохранить 270 тыс рублей.

За активную гражданскую позицию и содействие в предотвращении мошенничества в отношении пенсионерки сотрудница банка получила благодарственное письмо.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливается личность злоумышленника, передает "Ставропольская правда".

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