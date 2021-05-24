Таира Салахова проводили в последний путь в Баку - ФОТО

Похороны народного художника СССР и Азербайджана, вице-президента Российской академии художеств, лауреата государственных премий Таира Салахова состоялись в понедельник в Баку - в родном городе художника.

Церемония прошла на первой Аллее почетного захоронения в Баку. Проводить в последний путь знаменитого художника пришли официальные лица, представители интеллигенции и близкие Таира Салахова.

Таир Салахов умер 21 мая в возрасте 92-х лет.