Иранская дипломатия летит в послевоенный Баку

Во вторник, 25 мая, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф совершит визиты в Баку и Ереван. Об этом сообщил сегодня глава пресс-службы иранского МИД Саид Хатибзаде.

При этом он не уточнил, какие именно вопросы будут обсуждаться в рамках этих визитов.

Позднее в посольстве Ирана в Азербайджане сообщили, что поездка Мохаммада Джавада Зарифа в Азербайджан пройдет в рамках регулярных консультаций между официальными лицами двух стран.

В ходе визита стороны обменяются мнениями по двусторонним отношениям, региональным и международным вопросам, передает Тренд.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков, у Баку сейчас есть вполне определенные интересы в отношениях с Ираном. "Соседние страны каждый год должны встречаться и обсуждать и двусторонние отношения, и региональную повестку. Здесь Зарифа, безусловно, внимательно выслушают. Поскольку Иран находится под санкциями, у нас нет особых возможностей для развития торгово-экономических отношений, однако в работе уже находятся несколько проектов, которыми занимается межправкомиссия – прежде всего Худаферинское водохранилище, которое должно использоваться обеими странами, и завершение международного транспортного коридора "Север-Юг"", - прежде всего сказал он.

"Иран еще не ратифицировал конвенцию по Каспию, хотя четыре других каспийских государства это уже сделали, и мы в связи с этим все еще не размежевали с Ираном свои интересы на Каспийском море. Прямо МИД Ирана этими вопросами не занимается, но, так или иначе, я думаю, в ходе переговоров все они будут безусловно затронуты. После войны появилась еще одна тема: теперь, когда наши территории освобождены от армянских оккупационных сил, азербайджанская граница с Ираном вновь полностью под нашим контролем, и это создает целый комплекс вопросов, которые требуется обсуждать. В целом, повестка переговоров в этом смысле достаточно обширная", - обратил внимание Расим Мусабеков.