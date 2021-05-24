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Производство "Спутника V" началось в Индии

Производство &quot;Спутника V&quot; началось в Индии

Российский фонд прямых инвестиций и один из ведущих производителей препаратов в Индии Panacea Biotec начали производство "Спутника V" в этой стране, сообщает пресс-служба фонда.

"РФПИ и Panacea Biotec объявляют о начале производства в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Выпуск первой партии осуществлен на мощностях Panacea Biotec в городе Бадди", - говорится в сообщении.

В фонде отметили, что полномасштабный выпуск вакцины начнется летом текущего года.

Подчеркивается, что партия будет доставлена в НИЦЭМ имени Гамалеи для контроля качества препарата.

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Вестник Кавказа

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