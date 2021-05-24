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Россиянам старше 65 лет будут делать три укола "ЭпиВакКороны"

Россиянам старше 65 лет будут делать три укола &quot;ЭпиВакКороны&quot;

Роспотребнадзор рекомендовал вводить пожилым людям три дозы вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" для повышения иммунологической эффективности.

"ЭпиВакКороной", разработанной ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, с 12 декабря по 15 мая привили более 1,7 тыс человек, более 800 человек находились после вакцинации под расширенным наблюдением.

"В целом иммунологическая эффективность вакцинации <...> характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста, что позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение 3 дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации", - говорится в научной статье, опубликованной на сайте Роспотребнадзора.

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Вестник Кавказа

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