Россиянам старше 65 лет будут делать три укола "ЭпиВакКороны"

Роспотребнадзор рекомендовал вводить пожилым людям три дозы вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" для повышения иммунологической эффективности.

"ЭпиВакКороной", разработанной ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, с 12 декабря по 15 мая привили более 1,7 тыс человек, более 800 человек находились после вакцинации под расширенным наблюдением.

"В целом иммунологическая эффективность вакцинации <...> характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста, что позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение 3 дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации", - говорится в научной статье, опубликованной на сайте Роспотребнадзора.