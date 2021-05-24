Любовь Казарновская запустит вокальный проект в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии под патронажем оперной певицы Любови Казарновской будут реализованы различные вокальные проекты, рассказал глава республики Рашид Темрезов.

"Договорились с Любовью Юрьевной (Казарновской) о реализации разных проектов под ее патронажем в Карачаево-Черкесии. Из крупных первый - это вокальный проект "Академия", который стартует уже этим летом", - написал он в Instagram.

Также Казарновская организует музыкальный фестиваль к 100-летию Карачаево-Черкесии.

Казарновская посетила республику, там она встретилась с Темрезовым, провела мастер-класс для вокалистов КЧР и приняла участие в открытии новой звукозаписывающей студии в Черкесске.