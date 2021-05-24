Купальный сезон откроется на Азовском море в начале июня

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, где на российских курортах можно будет раньше всего открыть купальный сезон.

«Наиболее теплая вода на Азовском море, она уже до 19 градусов прогрелась. Купальный сезон начнется именно на Азовском море раньше всего. Связанно это с тем, что оно мелкое, прогрев воды идет быстрее, чем в Черном море», - пояснил он, пишет ТАСС.

По словам Вильфанда, купальный сезон на Азовском море начнется в конце первой - середине второй декады июня.