Лавров рассказал, какие темы Путин готов обсуждать с Байденом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден сами определят темы для переговоров.

При этом он подчеркнул, что диалог должен основываться на взаимном уважении. "Подготовка предложений к повестке дня – это часть процесса изучения американской инициативы о проведении встречи в верхах. В конечном итоге сами лидеры определят темы для обсуждения на саммите", – цитирует Лаврова газета "Аргументы и факты".

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности рассматривать и решать любые вопросы, стоящие на двусторонней повестке дня, а также совместно работать над урегулированием глобальных проблем, региональных конфликтов и кризисов.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести российско-американский саммит на территории "третьей страны". Саммит может пройти на территории одной из стран ЕС в июне.