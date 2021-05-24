Мальчик из Казахстана обнаружил в своем огороде гранату

В Северо-Казахстанской области 13-летний подросток нашел в своем огороде гранату времен Первой мировой войны, сообщает пресс-служба областного департамента полиции.

"Рыхля землю на огороде перед посадкой картофеля, 13-летний подросток обнаружил покрытый ржавчиной овальный предмет, напоминающий гранату. Вместе с мальчиком была его мать. Она сказала мальчику отнести найденный предмет одному из соседей. Тот повел себя грамотно, аккуратно положил подозрительную находку на землю и незамедлительно обратился в полицию", - заявили в полиции.

До прибытия взрывотехников полицейские эвакуировали людей из домов в радиусе 500 метров. Гранату поместили в специальный контейнер и направили на исследование.

Как отметил глава районного отдела полиции Алихан Байкадамов, осколочная граната Миллса широко использовалась в Первой мировой и Гражданской войнах. "Корпус покрыт коррозией, маркировочных данных нет. Запал отсутствует, но взрывчатое вещество внутри еще может представлять опасность", - сказал он.