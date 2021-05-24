Россия проверяет миллион доз "Спутника V", произведенного в Караганде

Генеральный директор ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" Сергей Барон рассказал, что в настоящее время идет проверка качества вакцины "Спутник V", произведенной на предприятии.

"В этом месяце мы произвели 1 миллион 200 доз. Сейчас они контроль качества проходят. В конце мая они уже будут поступать единому дистрибьютеру ("СК-Фармация")", - сообщил он.

Контроль качества ведется в центре имени Гамалеи в Москве.

Ранее в Караганде уже выпустили 1,8 млн доз препарата.

"Сейчас, конечно, как мы все знаем, большой дефицит во всем мире как самой вакцины, субстанции, так и комплектующих, флаконы сейчас в большом дефиците. Есть свои производственные вопросы, но мы их успешно решаем", - отметил он в эфире сетевого издания Zakon.kz.

В июне предприятие намерено произвести более 1,5 млн доз вакцины "Спутник V". Договор подписан в общей сложности на 5 млн доз, он может быть продлен.