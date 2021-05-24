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Кубок ЕВРО-2020 представили в Москве

Кубок ЕВРО-2020 представили в Москве

Выставка Кубка Анри Делоне, которым награждают чемпионов Европы по футболу, открылась в московском Парке Горького.

Тур трофея проходит по всем городам-организаторам ЕВРО-2020. Однако для России было сделано исключение - кубок посетил Санкт-Петербург и Москву, сообщает ТАСС.

В открытии выставки приняли участие глава департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев, гендиректор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин, чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Давид Трезеге, а также бронзовый призер ЕВРО-2008 года в составе сборной России Дмитрий Сычев.

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