Чечня вошла в топ-10 регионов по расходам на социальную сферу

В 2020 году больше всего средств на социальные расходы выделили в Москве. В десятку лидеров вошла одна республика Северного Кавказа - Чечня, там социальные расходы сравнимы с расходами Московской области.

Рейтинг составлен с учетом расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ по социальным статьям в расчете на одного жителя. К социальным расходам относятся расходы на образование, здравоохранение, культуру, кинематографию, физическую культуру и спорт, социальную политику (расходы на пенсионное обеспечение, социальное обслуживание, охрану семьи и детства), пишет РИА Новости.

В Москве в прошлом году объем социальных расходов бюджета составил 124,76 тыс рублей на человека, следом идут Сахалинская область - 107,68 тыс рублей и Санкт-Петербург - 107,58 тыс рублей. В первую десятку также попали ЯНАО - 94,77 тыс рублей, Тюменская область - 91,74 тыс, ХМАО - 87,01 тыс, Подмосковье - 83,26 тыс, Чечня - 82,51 тыс, Севастополь - 81,07 тыс и Ленинградская область - 76,38 тыс.

"Доля социальных статей в суммарном объеме расходов консолидированных бюджетов большинства регионов-лидеров рейтинга находится на относительно невысоком уровне, что обусловлено значительными абсолютными объемами их бюджетов", - отметили аналитики.

Чечня является исключением - в структуре расходов консолидированного бюджета республики на долю социальных статей приходится более 80%.