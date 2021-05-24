Мариам Квривишвили займется развитием туризма в Грузии

Замглавы министра экономики Грузии назначена депутат парламента Мариам Квривишвили, сообщает пресс-служба ведомства.

Подчеркивается, что она будет курировать туризм, авиацию и курорты Грузии.

Стоит отметить, что 31-летняя Квривишвили является членом политсовета "Грузинской мечты". В парламенте она занимала должность первого зампредседателя комитета по интеграции с Европой, а также была членом комитета отраслевой экономики и экономической политики.

До избрания депутатом парламента Квривишвили с февраля 2019 года руководила Национальной администрацией туризма Грузии. Парламент Грузии досрочно прекратит ее полномочия в ближайшее время.