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Мариам Квривишвили займется развитием туризма в Грузии

Мариам Квривишвили займется развитием туризма в Грузии

Замглавы министра экономики Грузии назначена депутат парламента Мариам Квривишвили, сообщает пресс-служба ведомства.

Подчеркивается, что она будет курировать туризм, авиацию и курорты Грузии.

Стоит отметить, что 31-летняя Квривишвили является членом политсовета "Грузинской мечты". В парламенте она занимала должность первого зампредседателя комитета по интеграции с Европой, а также была членом комитета отраслевой экономики и экономической политики.

До избрания депутатом парламента Квривишвили с февраля 2019 года руководила Национальной администрацией туризма Грузии. Парламент Грузии досрочно прекратит ее полномочия в ближайшее время.

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Вестник Кавказа

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