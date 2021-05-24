В России выявили еще 8,4 тыс новых случаев COVID

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России зафиксировали еще 8,4 тыс случаев заболевания.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 406 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1 018 (12,1%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 487, в Петербурге - 851, в Московской области - 766. В Краснодарском крае 93 новых случая, в Крыму - 91, в Ставропольском крае - 44, в Дагестане - 33, в Кабардино-Балкарии - 16, в Карачаево-Черкесии - 14, в Ингушетии - 11, в Чечне - 9, в Северной Осетии - 8, в Адыгее - 7.

Суточный прирост составил 0,17%, общее число инфицированных достигло 5 009 911 человек.

Выписаны за сутки 6 450 человек, за весь период - 4 624 212 человек.

Умерли за сутки 319 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 118 801 человек.