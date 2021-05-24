Как восстанавливают Шушу - ВИДЕО

Освобожденный от оккупации город Шуша продолжают восстанавливать. Видео с улиц города опубликовано в YouTube.

Согласно записи, город активно возрождается. На въезде и на улицах за порядком следят военные. Вдоль дороги на фонарных столбах можно увидеть азербайджанские флаги, исторические здания закрыты лесами, им предстоит реставрация. Работает спецтехника - необходимо привести в порядок дороги, обустроить скверы. Несмотря на то, что в настоящее время город не заселен, его стараются содержать в чистоте - можно заменить рабочего, который метет обочину дороги.