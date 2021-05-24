Главный эпидемиолог Грузии рассказал об улучшении ситуации с COVID-19

Глава Национального центра контроля заболеваний Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.

По его словам, показатель заболеваемости коронавирусом COVID-19 за сутки составляет ниже 1 тыс случаев. При этом Гамкрелидзе подчеркнул, что это по-прежнему много для Грузии.

Согласно данным, опубликованным на сайте Stopcov.ge, с начала пандемии в Грузии диагностировали 337 961 случай заражения коронавирусом. Справились с болезнью 319 956 человек, умерли - 4639.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 167 млн, из них более 3,4 млн человек скончались.