Путин поздравил Африку с днем континента

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание главам стран и правительств Африки, отметив, что континент достиг успехов в экономике и социальной сфере. Об этом сообщил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

"Очень символично, что эта конференция начинает свою работу в канун отмечаемого 25 мая Дня Африки. По этому случаю президент России Владимир Путин направил поздравительное послание главам государств и правительств Африки, в котором, в частности, отметил, что африканские страны достигли значительных успехов в экономической и социальной областях, играют растущую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня", - приводит ТАСС слова спецпредставителя.

Богданов подчеркнул, что в рамках Африканского союза и ряда субрегиональных структур расширяется конструктивное, многостороннее сотрудничество, а также продвигаются взаимовыгодные интеграционные процессы.