Новый национальный парк появится в Карабахе

На освобожденных территориях Азербайджана создадут новый национальный парк, сообщила замначальника Службы по охране биоразнообразия Минэкологии и природных ресурсов республики Арзу Самедова.

Она отметила, что в настоящее время территорию под парк очищают от мин. "После разминирования будут определены границы нового нацпарка. Кроме того, в регионе приступят к созданию новых особо охраняемых природных территорий", - сказала она.

Самедова также подчеркнула, что новый парк может быть создан и на территории заповедников.

"В Кельбаджарском районе вообще нет особо охраняемой природной зоны, поэтому может быть рассмотрен вопрос о ее создании. В Кельбаджаре есть виды растений, которые должны находиться под охраной государства. В этом вопросе будут учтены мнения ученых", - сказала представитель ведомства.