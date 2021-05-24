Курортная Турция заговорит по-русски

Курорты Турции могут стать для россиян еще более комфортными - специалистов турбизнеса будут обучать русскому языку, об этом рассказал министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой, пишет РИА Новости.

Как сообщил Эрсой, русский язык стал обязательным в учебных заведениях Турции, где готовят кадры для туристической отрасли.

Напомним, в прошлом году российские туристы заняли первое место по численности среди иностранных туристов в Турции. В этом году Турция намерена принять 34 млн иностранных туристов, ожидается, что немалая доля придется на россиян.

Министр отметил, что российские туристы активно едут в Турцию "не какие-то последние три-четыре года, а на протяжении уже более 20 лет", на курортах страны многие уже говорят на русском языке. "Даже в наших туристических профессиональных училищах русский язык уже стал обязательным. Теперь, если вы учитесь в туристическом училище, знать только английский недостаточно, вам нужно выучить русский и еще третий язык", - поделился Эрсой.

Чтобы привлечь российских туристов стандарты обслуживания в туротрасти адаптировали именно под запросы граждан РФ.

Авиасообщение между Россией и курортами Турции может вскоре возобновиться - до 1 июня оно закрыто из-за эпидситуации в Турции.

"Как известно, российские туристы в основном прилетают в Анталью, Бодрум, Даламан и реже - в Измир. Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции", - отметил Эрсой.

Он добавил, что предлагается на первом этапе открыть полеты на курорты, затем будет поднят вопрос о возобновлении авиасообщения со всей Турцией.

Делегация из России в ближайшие недели отправится в Турцию, чтобы оценить перспективы этого предложения.