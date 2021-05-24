Дело Гагиева направлено в суд

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело главы преступного сообщества и входящих в него трех банд, участники которых убили шесть жителей Северной Осетии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"В генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Аслана Гагиева по прозвищу Джако. Уголовное дело направлено в Верховный суд РФ для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности в связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства", - говорится в сообщении.

Гагиева обвиняют в Создание и руководство преступным сообществом"), ч. 1 ст. 209 УК РФ ("Создание и руководство бандой"), ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии следствия, Гагиев планировал установить доминирующее положение в криминальной среде республики, создав три вооруженные банды, которые вошли в его преступное сообщество. В 2012-2013 году по его указанию участники группировок совершили шесть убийств, в том числе зампрокурора Промышленного района Владикавказа.