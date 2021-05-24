Кабулов: военных баз США в Таджикистане и Узбекистане не будет

Таджикистан и Узбекистан не собираются размещать на своих территориях американские военные базы, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в интервью газете "Известия".

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорилось о заинтересованности США в размещении войск, выведенных из Афганистана, в Таджикистане и Узбекистане.

"Наши контакты с таджикскими и узбекскими партнерами говорят о том, что к ним официального обращения [от США о создании на территории Таджикистана и Узбекистана военных баз] не было. Это раз. Во-вторых, они дали понять, что это невозможно. Поэтому нам особо противодействовать этому и не приходится", - отметил Кабулов.

Он напомнил, что Таджикистан входит в ОДКБ, поэтому подобное решение должно быть одобрено организацией. Узбекистан и Россия - стратегические партнеры, кроме того, в республике принят закон, запрещающий создание иностранных военных баз на ее территории. "Так что нам особо волноваться на этот счет не надо", - подытожил Кабулов.