Компания Google подала иск к Роскомнадзору

Компания Google впервые подала иск к Роскомнадзору, ранее в суде компания выступала только ответчиком, пишет газета "Коммерсантъ".

Иск Google связан с требованием ведомства удалить 12 ссылок на противоправный контент на YouTube с призывами к несанкционированным акциям в январе 2021 года.

Иск 11 мая принял Арбитражный суд Москвы. Речь идет о признании незаконными действий по ограничению доступа к информационному ресурсу, уточнила управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева.

"Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года", - отметили в ведомстве.

Google подала иск от имени головной компании, а не от дочернего ООО "Гугл", это значит, что решение можно будет оспаривать в том числе в европейском суде.