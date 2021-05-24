ПЦР-тесты для россиян могут отменить в Турции

Турция не исключила отмену обязательного предоставления результатов теста на коронавирус для россиян с учетом успехов России в борьбе с пандемией. Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

Он отметил, что Минздрав Турции рассматривает несколько критериев для отмены ПЦР-тестов. Главным критерием министр назвал уровень вакцинации в стране отправления. "Если это количество ниже определенного уровня, то тогда ПЦР-тесты становятся необязательными, потому что это означает, что там пандемия взята под контроль. В этой связи во многих странах постепенно начали отменять обязательные ПЦР-тесты", - приводит слова главы ведомства РИА Новости.

Эрсой напомнил, что Турция признала российский противокоронавирусный препарат "Спутник V".

"Я не думаю, что у нас возникнут проблемы после возобновления авиасообщения с Россией. В России и так успешно справляются с пандемией. И количество заболевших сокращается, и количество вакцинированных граждан с каждым днем увеличивается. Надеюсь, мы скоро перейдем на этот этап", - добавил министр.