В МИД РФ предлагают продвигать в мире единую вакцину от ЕАЭС

Создание и продвижение единой вакцины от стран ЕАЭС - интересная идея, считает замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Эта идея [о создании единой вакцины от ЕАЭС] интересна. Помимо российских препаратов на нашем евразийском пространстве существует фактически несколько вакцин: есть казахстанская вакцина QazVac. И наши белорусские коллеги сказали, что они уже на подходе к выработке своей вакцины", - сказал Руденко в интервью газете "Известия".

Он добавил, что вполне реально провести встречу специалистов, чтобы эксперты решили, какая вакцина лучше. При этом Руденко подчеркнул, что следует оставить все вакцины, каждая из них может применяться в разных случаях.