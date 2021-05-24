Идею заменить трудовых мигрантов осужденными поддержали в Минюсте РФ

Министерство юстиции контактирует с крупными инвесторами о создании в России центров исправительных работ с количеством трудоустроенных заключенных от 1 тыс человек. Об этом заявил глава ведомства Константин Чуйченко.

"Мы проводим переговоры с бизнесом, заключаем соглашения, активно работаем над этим. И в ближайших планах у нас - поднять количество исправительных центров и мест. Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, крупных объектах", - приводит слова Чуйченко ТАСС.

Министр отметил, что ему интересны крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, составит от 1 тыс человек. "На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться тем, что у нас такие центры есть. Численность, как правило, составляет около 100 человек", - сказал он.

Глава ведомства подчеркнул, что в настоящее время в России создано 8 тыс рабочих мест для заключенных. При этом в колониях находятся 180 тыс человек, которые могут отбывать наказание на исправительных работах.

"Соответственно, мы не можем в полной мере реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы, хотя это социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, они получают заработную плату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решений судов. Ну и это имеет важное экономическое значение", - добавил Чуйченко.

Напомним, что за создание на крупных объектах исправительные центры для осужденных, имеющих право на принудительные работы, выступил глава ФСИН Александр Калашников. По его мнению, таким образом можно решить проблему с трудовыми мигрантами и нехваткой рабочей силы.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, данная инициатива не позволит в сколько-либо существенной степени заменить нехватку трудовых мигрантов на трудовом рынке России. "По большей части никаких проблем она не решит, потому что количество тех лиц, которым будет разрешено работать по данной схеме, слишком мало для нашей экономики – не больше 140 тыс человек тех, кто имеет право работать в режиме расконвоирования. Учитывая, что, например, на стройках или в сельском хозяйстве сейчас не хватает многих сотен тысяч человек, это слишком малое число потенциальных рабочих рук", - пояснил он.

Скорее такая система будет решать социальные задачи. "Инициатива позволит более быстро адаптировать осужденных к новой жизни, будет способствовать приобретению ими профессии и получению денежных средств для собственного проживания и обеспечения их семей. Одно но: государству понадобится еще и искать работодателей, которые будут готовы взять на работу именно осужденных, а не мигрантов. Это будет главная проблема более активного использования труда осужденных, имеющих право на отбывание наказания в виде исправительных работ", - обратил внимание Александр Сафонов.