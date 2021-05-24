Синоптик: на этой неделе погода в Москве резко переменится

О том, какая погода ждет москвичей в начале лета рассказал "Вечерней Москве" метеоролог Александр Голубев.

Он отметил, что в последние дни весны в российской столице немного похолодает, а с первыми летними днями - снова потеплеет.

"Первый день лета встретит москвичей теплой и солнечной погодой. По прогнозам, ожидается плюс двадцать", - поделился синоптик.

По словам Голубева, дальше температурный фон начнет расти.

Последняя неделя мая будет солнечной и теплой - не ниже плюс 20. "В середине недели начнет резко теплеть и воздух в столице прогреется до 25-27 градусов. Ночи тоже будут приятными - 15-17 градусов выше нуля", - сообщил он.

Конец рабочей недели будет дождливым в Москве - регион накроют обильные ливни, также не исключены грозы.