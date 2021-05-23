”Один пояс - один путь” несет угрозу или процветание?

Китайскую инициативу ”Один пояс - один путь” неоднократно называли долговой ловушкой и средством захвата Пекином власти в регионе. Однако исследования опровергли подобные предположения, пишет The Diplomat. Директор Исследовательской инициативы Китай-Африка в Университете Джонса Хопкинса Дебора Браутигам, изучая кредитование Китаем Африки, не нашла доказательств того, что китайские банки предоставляют чрезмерные ссуды или инвестируют в убыточные проекты, чтобы закрепиться в этих странах.

Браутигам подчеркивает, что передача порта Хамбантота в Шри-Ланке китайской компании часто неверно интерпретируется как геополитический шаг Китая по захвату ключевой инфраструктуры. Якобы Китай убедил Шри-Ланку занять средства для заведомо провального проекта. В итоге условия кредита были обременительными и вынудили Шри-Ланку объявить дефолт, в результате чего страна передала порт Китаю.

На самом деле, канадская компания SNC-Lavalin и датская инжиниринговая компания Ramboll выполнили технико-экономические обоснования для порта, и обе представили убедительные доводы в пользу осуществления проекта. Поскольку по прошествии некоторого времени претендентов на проект не было, правительство Шри-Ланки приняло предложение Китая о ссуде еще до создания ”Одного пояса – одного пути”. Когда проект потерпел неудачу во время политических и финансовых потрясений в Шри-Ланке, китайцы выкупили контрольный пакет акций и взяли на себя управление портом, вместо того, чтобы просто его захватить.

Как отметил аналитик Умеш Морамудали, долговой кризис Шри-Ланки был вызван не напрямую ссудой для порта Хамбантота, а существовавшими ранее проблемами с платежным балансом, возникшими в результате погашения суверенных облигаций. Даже если рассматривать пример порта Хамбантота как повод для беспокойства, это редкий случай, который не характеризует китайские инвестиции в рамках инициативы ”Один пояс - один путь”.

Есть еще одно свидетельство того, что Китай не задействован в дипломатии долговых ловушек. Браутигам отметила, что для нескольких стран, которые МВФ назвал уязвимыми, Китай стал крупнейшим кредитором, но на кредиторов из других стран приходится большая часть долга. Глобальные банки и держатели облигаций активно участвуют в кредитовании африканских компаний и правительств. Важно отметить, что не китайские займы стали причиной того, что страны с задолженностью превысили пределы приемлемого уровня долга МВФ.

Не только бедные страны предпочли присоединиться к инициативе ”Один пояс - один путь”. Помимо Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии она охватывает Восточную Азию и 18 стран Европейского союза.

В Азии южнокорейские фирмы Daewoo и Hyundai выиграли контракты по инициативе ”Один пояс - один путь”. Nissin Corp. осуществила свою первую перевалку грузов по железной дороге в Европу через китайскую компанию Sinotrans в октябре 2018 года. Страны участвуют в инициативе, чтобы укрепить связи с остальным миром и активизировать усилия по индустриализации. Многие проекты оказались успешными. Согласно исследованию, проведенному Rand Corporation в 2018 году, транспортные развязки инициативы ”Один пояс - один путь” стимулируют торговлю и прямые иностранные инвестиции, а также ускоряют индустриализацию и экономический рост. Таким образом, инициатива BRI должна рассматриваться с разных точек зрения, а участие в ней приносит очевидные преимущества.

Вместо того, чтобы осуждать Китай за кредитование стран, участвующих в инициативе, Соединенным Штатам следует заняться кредитованием инфраструктуры бедных стран и/или облегчить возможность для многосторонних банков кредитовать различные проекты, сократив бюрократические требования. Хотя Международная финансовая корпорация США была создана для финансирования проектов развития в бедных странах, ее объем финансирования (до $60 млрд) намного ниже, чем у Китая. Кроме того, Соединенные Штаты, как правило, предоставляют средства для крупных проектов в крупных странах в отличие от Китая, который финансирует более мелкие проекты в развивающихся странах. Несмотря на то, что США, возможно, будет не комфортно присоединиться к инициативе из-за продолжающейся напряженности в отношениях с Китаем, они все же могут активизировать свое участие в параллельной деятельности.

Прозрачность - одна из проблем, которую Китаю следует решить, чтобы снизить опасения по поводу возможности коррупции в сделках. Она бы уменьшила опасения в отношении того, что контракты в рамках инициативы обеспечивают прикрытие для хищений или плохого управления. Согласно опросу, опубликованному в прошлом году Торговой палатой Европейского союза в Китае, европейские фирмы не решаются участвовать в проектах ”Одного пояса - одного пути” в основном из-за отсутствия информации и прозрачности. Палата обратилась к Китаю с просьбой создать открытую систему закупок, а также провести технико-экономическое обоснование и исследования последствий проектов инициативы. Всемирный банк и другие организации также призвали к повышению прозрачности.

”Один пояс - один путь” не представляет опасности, хотя большая прозрачность помогла бы понять ее выгоды и повысить доверие к проектам Пекина.