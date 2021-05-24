Как будет работать европейский паспорт вакцинации

Европейский союз, несмотря на неодобрение Всемирной организации здоровья, утвердил для использования во всем блоке цифровой сертификат COVID. Нововведение вступает в силу с 1 июля, чтобы увеличить туристические потоки, а также путешествия в рамках блока, пишет турецкая "Сабах".

Как получить паспорт

Цифровой пропуск, который сначала называли ”паспортом вакцинации”, потом зеленым пропуском, а теперь сертификатом - предназначен для использования в пределах ЕС. Документ подтверждает, что его держатель либо вакцинирован против COVID-19, либо недавно сделал тест, либо приобрел иммунитет после ранее перенесенного заболевания. Государства-члены не согласовали общий стандарт относительно того, когда должно быть проведено ПЦР-тестирование или тест на COVID-19, чтобы он был действительным: он варьируется от 24 до 72 часов до прибытия. Чтобы доказать приобретенный иммунитет, можно провести ПЦР-тест после перенесенной болезни, но считается, что он действует только в течение 180 дней, и государства-члены могут индивидуально выбрать более короткий период, в течение которого он принимается. Тестирование на антитела по-прежнему не считается достаточно надежным, чтобы продемонстрировать приобретенный иммунитет, но этот показатель будет пересмотрен в течение четырех месяцев после вступления закона в силу.

Какие вакцины принимаются

Члены ЕС разрешат въезд путешественникам, которые были привиты одной из четырех вакцин, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Страны-члены также могут одобрить въезд для тех, кто был привит вакциной, одобренной в ряде европейских государств, например, российским ”Спутником-V”, который используется Венгрией. Также могут быть допущены и те, кто был привит вакцинами, одобренными ВОЗ, в частности китайской Sinopharm.

Сертификат использует QR-коды

Путешественники могут представить властям QR-код, аналогичный тому, что используется в Китае, например, на экране смартфона или планшета или распечатанный на бумаге. Код содержит уникальную цифровую подпись, которая дает доступ к данными о ковидном статусе путешественника. Государства-члены ЕС должны решить в индивидуальном порядке, будут ли данные связаны с их собственной национальной программой отслеживания, или будет создано отдельное приложение.

Как обстоят дела с защитой персональных данных

Законодательство, одобренное ЕС, предусматривает, что сертификат будет содержать только те данные, которые необходимы для надзора за безопасным путешествием, и что приложение соблюдает законы Общего регламента защиты данных (GDPR). Данные не передаются между странами, необходимо передать только ключ, позволяющий установить подлинность сертификата. После проверки данные не сохраняются странами прибытия или транзита.

Возможность карантина не исключается

Путешественникам с сертификатом больше не придется оставаться на карантине по прибытии в другое государство-член ЕС, но возможны исключения. Если эпидемическая ситуация в стране или регионе отправления быстро ухудшается, либо появляется опасный или непроверенный новый вариант вируса, могут быть приняты соответствующие меры. Если государство-член ЕС желает ввести чрезвычайные меры, оно должно сообщить о своем решении другим странам блока за 48 часов. Путешественники смогут получить всю информацию, касающуюся изменения правил на сайте Re-open EU.

Сертификат будет использоваться только для путешествий?

Закон ЕС касается европейских правил свободного передвижения, но отдельные государства-члены могут одобрить использование сертификата для контроля доступа к различным мероприятиям или местам собраний в соответствии с положениями национального законодательства.

Нужен ли сертификат детям

В большинстве стран-членов ЕС вакцинация не будет проводиться для детей и подростков во время летних каникул. Но им, возможно, придется пройти тестирование перед поездкой, даже если у их родителей есть сертификат.

В каких странах будет действовать сертификат

Система сертификатов будет применяться в 27 странах-членах ЕС, а также в трех соседних государствах: Исландии, Норвегии и Лихтенштейне. Испытания портала данных ЕС были проведены в 18 из этих стран. Законодательство ЕС, регулирующее выдачу сертификата, вступает в силу 1 июля и первоначально действует 12 месяцев. Также будет действовать шестинедельный переходный период для стран, которые еще не готовы внедрить сертификат по модели ЕС. В течение этого периода члены все члены ЕС должны внести в свои национальные записи данные о вакцинах.

А как насчет остального мира?

Несколько государств-членов ЕС хотят принимать посетителей из таких стран, как Турция, Великобритания, Швейцария и США, не попадающих под действие сертификата блока, но у которых могут быть собственные системы. Ведутся переговоры с ВОЗ и ассоциациями воздушного транспорта о том, как сделать системы сертификации взаимно признаваемыми и функционально совместимыми.