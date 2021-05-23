Обзор прессы Кавказа 17 - 23 мая

Газета "Республика Абхазия", информагентства "Спутник-Абхазия" и "Абхазия-информ" сообщают, что на минувшей неделе абхазская правительственная делегация во главе с президентом Асланом Бжания находилась в Сирийской Арабской Республике. Приветствуя абхазскую делегацию, Башар Асад отметил, что визит придаст новый импульс сотрудничеству в различных отраслях. В Сирии проживает большая абхазская и черкесская диаспоры. "Они являются достойными гражданами нашей страны, защищали ее свободу. Сирия поддерживала и поддерживает народ Абхазии и его право на суверенитет и будет поддерживать в дальнейшем", - заявил сирийский лидер. Аслан Бжания поблагодарил главу Сирии за решение признать независимость Абхазии и установить с ней дипломатические отношения. "Это имеет для нас историческое значение. Уверен, что отношения между нашими странами будут крепнуть и успешно развиваться", - добавил абхазский президент.

В рамках визита состоялось заседание абхазо-сирийской межправительственной комиссии, где обсуждалось сотрудничество в сферах экономики, туризма и сельского хозяйства. Абхазия и Сирия подписали Соглашение о сотрудничестве между портами. Также прошло первое заседание совместного абхазско-сирийского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству. Была утверждена группа дружбы между парламентами двух стран, подписан договор о межпарламентском сотрудничестве. Стороны договорились провести следующее заседание Совместного абхазо-сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству в Сухуме. Также состоялось открытие Торгового дома Абхазии в Дамаске под эгидой Торгово-промышленной палаты Абхазии. В Торговом доме представлены абхазские вина, рыбная продукция, мед, чай, фрукты, минеральные воды, продукция деревообработки и другое.

В рамках визита Бжания встретился с Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X в Дамаске, а также с семьей Уалида Маршана, военного и общественного деятеля САР, генерал-майора армии Сирии, представителя абхазской диаспоры, которого не стало в 2017 году. Его памятник установлен в Сухуме.

* * *

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в традиционном докладе-послании к парламенту республики назвал приоритетами своей политики назвал улучшение демографической ситуации, охрану материнства и детства, обеспечение устойчивого роста социального благополучия населения. В КЧР с 2005 года сохраняется естественный прирост населения. За 2020 год родились 5202 малыша, что на 152 ребенка больше по сравнению с 2019 годом, читаем в местной газете "День республики".

Для стимулирования рождаемости введены выплаты регионального маткапитала и бесплатно выделены земельные участки для многодетных семей, идут выплаты малообеспеченным семьям. По региональному проекту "Финансовая поддержка семей" нацпроекта "Демография" семьям с детьми выделяются денежные выплаты при рождении первого, второго, третьего и последующих детей. Общий объем выплат составил 1245,7 млн руб. В прошлом году введено две дополнительные меры: социальная поддержка семей, имеющих детей в возрасте от трех до семи лет включительно, и единовременная денежная выплата социально незащищенным категориям граждан, состоящим на учете в органах социальной защиты республики - это семьи с 5 и более детьми, матери-одиночки и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Число многодетных семей в республике ежегодно растет. В 2020 году на поддержку семьи, материнства и детства направлено 3,3 млрд рублей. В соответствии с посланием президента РФ, в 2021 году введены дополнительные меры поддержки семей с детьми. С мая 2012 года в органы местного самоуправления республики поступило 6795 заявлений от граждан, имеющих трех и более детей. Эти семьи имеют право на получение земельных участков с подведенной инфраструктурой. В республиканский реестр включено 3052 семьи, предоставлено 2668 земельных участков. В ряде населенных пунктов есть дефицит земель, в том числе по причине отсутствия необходимой инфраструктуры. Кабмин совместно с главами местного самоуправления формируют полную карту имеющейся земли, которую можно выделить под участки для многодетных семей.

Бюджет республики имеет ярко выраженную социальную направленность. В 2020 году только на нацпроекты было направлено почти 7 млрд рублей, что на 2 миллиарда рублей больше, чем в 2019-м. Благодаря им построено и реконструировано 179 объектов - школ, детсадов, домов культуры. На финансирование социально значимых отраслей в этом году было направлено 22,9 млрд рублей, или 66% общего объема бюджетных расходов. По показателю увеличения продолжительности жизни республика входит в первую десятку среди субъектов РФ, за 2020 год – 74,8 года при среднероссийском значении 71,5. Это четвертая позиция по стране и третья в СКФО.

* * *

Как пишет газета "Северная Осетия" со ссылкой на Минсельхоз республики, площадь земель, пригодных к орошению, составляет 76,7 тыс. га. Из них на сегодня поливать можно 15 тыс. га, но фактически орошается только 8 тыс. га, поскольку старая оросительная сеть в постперестроечный период из-за недостатка внимания пришла в негодность. В памяти аграриев еще свежи потери от прошлогодней засухи в трех районах республики, а также ухудшившееся состояние озимых культур из-за дефицита влаги в почве во время сева прошлой осенью. Главная причина низких темпов восстановления мелиоративной сети, как указывает издание – дефицит средств у сельхозпроизводителей.

Сейчас министерством предпринимаются меры по налаживанию системы орошения в республике. В этом году стартовала реконструкция Цалыкского магистрального канала. Министерство сельского хозяйства РФ выделило на реконструкцию его 560 млн рублей. Его восстановление позволит обеспечить водой сельскохозяйственные угодья более 30 фермерских хозяйств на площади в 8,6 тыс. га, причем, в самой засушливой его части, которая наиболее пострадала из-за засухи в последние три года. Часть этой площади можно будет полить уже в этом году. Потраченные средства сельхозпроизводители окупят за 1,5 года с учетом того, что урожайность, к примеру, зерна здесь увеличится вдвое.

Как сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия СО Казбек Марзоев, сейчас ведется строительство мелиоративной системы на 1495 га, а всего в 2021 году оросительная сеть будет восстановлена на 2,2 тыс. га, не считая капельного орошения в садах. Также заказана проектно-сметная документация на строительство оросительной сети на 3120 га для четырех крупных хозяйств Моздокского района. Еще 23 сельхозпроизводителя подали заявки на аналогичную документацию на площадь более чем 5 тыс. га. Все эти меры предусматривают и приобретение современной поливной техники, а также замену существующих сооружений мелиоративного назначения, износ которых составляет 79%. Побывавшая недавно в регионе заместитель министра сельского хозяйства РФ Ольга Гатагова призвала местных сельхозпроизводителей активно вкладывать средства в мелиорацию, обещав поддержку государства. По утвержденному порядку компенсируется половина средств, затраченных инвестором на эти цели, в среднем 90 тыс. рублей на гектар.

* * *

Портал "Спутник-Южная Осетия" публикует интервью российского советника в РЮО по вопросам здравоохранения Юрия Булатова о состоянии дел в этой сфере и принимаемых мерах по ее развитию. Булатов отметил, что в Южной Осетии функционирует 51 фельдшерско-акушерских пункт (ФАП) Многие ФАПы имеют инженерно-коммунальные недостатки, и пока там работают не фельдшеры, а медсестры. Поэтому в течение ближайшего времени необходимо повысить их профессиональную подготовку. Булатов заметил, что во многих странах сельские поселения с численностью населения менее 25 жителей объектами первичной доврачебной медико-санитарной помощи не обеспечиваются, там это считается чрезмерно затратным. А в Южной Осетии фельдшерско-акушерские пункты есть во многих селах и с меньшим числом жителей.

Говоря об эффективности организации работы лечебных учреждений республики, российский представитель подчеркнул, что необходимо улучшить прогнозирование потоков пациентов, продолжительность лечения и госпитализации больных и т.д. В среднесрочной перспективе будет внедрена система оценки эффективности работы каждого сотрудника, от работника регистратуры до главного врача. Россия оказывает РЮО содействие в обучении специалистов по программам последипломного образования. Также ежегодно по несколько абитуриентов из РЮО направляются в российские медвузы по наиболее востребованным специальностям. В этом году в Цхинвал планируется приезд высококвалифицированных специалистов лабораторной диагностики, анестезиологов-реаниматологов и других специалистов для лечения больных и консультирования югоосетинских медиков.

С приходом в Южную Осетию телемедицины у многих пациентов с серьезными заболеваниями появится возможность не выезжая из Цхинвала получать в режиме онлайн консультации врачей ведущих клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов. Также изучается возможность внедрения электронного документооборота в сфере здравоохранения и в первую очередь электронной медицинской карты, что повысит эффективность обмена информацией между врачами по каждому больному и качество оказания медицинской помощи.

* * *

"Экологическую ситуацию в республике по пятибалльной шкале мы оцениваем на четыре", - заявил интервью чеченской газете "Вести республики" заместитель директора департамента государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР Шамхан Исмаилов. Он напомнил, что в свое время Грозный был крупным промышленным центром, входил в десятку загрязненных городов страны. Поэтому в рамках данного проекта в республике проводится работа по ликвидации причиненного окружающей среде вреда. До 2024 года в ЧР в рамках нацпроекта "Экология" планируются мероприятия по рекультивации 7 объектов общей площадью загрязнения 67 га, из них 5 объектов – несанкционированные свалки в Курчалоевском и Ножай-Юртовском районах, два объекта – нефтешламовые амбары и нарушенные земли в Шейх-Мансуровском районе. По мнению собеседника, прежде всего необходимо научиться решать проблему мусорных свалок. "Ежеквартально в составе прокурорской группы нами проводится плановая проверка на предмет стихийных свалок во всех районах республики. Мы выявляем несанкционированные очаги мусора и принимаем необходимые меры для их ликвидации. Но через некоторое время такие свалки появляются уже в других местах. Связано это с определенными аспектами, прежде всего отсутствием культуры обращения с бытовыми отходами, культуры экологии", - посетовал он.

В числе объектов, оказывающие наибольшее негативное воздействие на окружающую среду Исмаилов назвал Чири-Юртовский цементный завод. Но сейчас, в связи с установкой соответствующих фильтров, картина здесь совершенно иная, чем была в советский период, когда вся окружающая местность покрывалась цементной пылью. Также сегодня можно мы говорить о внедрении новых ресурсосберегающих технологий в регионе. В Наурском муниципальном районе ЧР в начале текущего года завершилось строительство комплекса солнечной электростанции "Наурская СЭС, проектной мощностью 5 МВт. В 2019 году "Газпром" ввел Грозненскую ТЭС с самой передовой технологией производства. На реке Аргун вблизи села Кокодой Итум-Калинского района построена первая в истории республики малая ГЭС. Строительство ГЭС "Башенная" мощностью 10 мВт планируют начать в республике в 2021 году на реке Аргун.

Исмаилов также сообщил, что в связи с началом пожароопасного периода, в целях усиления контроля за ситуацией с лесными пожарами, в повышенную готовность приведены силы и средства подведомственных учреждений, осуществляющих пожаротушение. Завершены работы по строительству дорог противопожарного назначения протяженностью 12 км. В каждом районе проведены мероприятия по устройству минерализованных полос. В рамках нацпроекта "Экология" министерством закуплены три единицы техники и 48 единиц противопожарного оборудования.