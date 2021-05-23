Турецкая фирма предложила диалог противникам ГЭС в Грузии

Турецкая компания Enka хочет диалога с собравшимися в центре Тбилиси противниками возведения Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони, что в западной Грузии. Об этом говорится в заявлении Enka.

Напомним, тысячи противников строительства ГЭС собрались сегодня в Тбилиси спустя 209 дней безостановочных митингов. Они предъявили властям Грузии ультиматум о денонсации контракта с Enka на строительство ГЭС. Если условие не будет выпонено к полудню 24 мая, то митингуюшие грозятся парализовать жизнь в столице. Они уже установили на главной площади страны палатки.