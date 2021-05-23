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Противники Намахвани ГЭС установили палатки и готовы парализовать жизнь в Тбилиси

Противники Намахвани ГЭС установили палатки и готовы парализовать жизнь в Тбилиси

Противники строительства Намахвани ГЭС в Грузии установили палатки на Республиканской площади Тбилиси. Они проводят митинги уже 209 дней. Сегодня они готовятся к масштабной акции протеста. 

Критики возведения ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии поставили ультиматум власти. До 12-00 завтрашнего дня кабмин Грузии должен принять решение об отказе строительства ГЭС, которым должна заняться турецкая компания Enka.

Если условие не будет выполнено, митингующие грозят парализовать жизнь в грузинской столице.
 

  

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Вестник Кавказа

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