Противники Намахвани ГЭС установили палатки и готовы парализовать жизнь в Тбилиси

Противники строительства Намахвани ГЭС в Грузии установили палатки на Республиканской площади Тбилиси. Они проводят митинги уже 209 дней. Сегодня они готовятся к масштабной акции протеста.

Критики возведения ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии поставили ультиматум власти. До 12-00 завтрашнего дня кабмин Грузии должен принять решение об отказе строительства ГЭС, которым должна заняться турецкая компания Enka.

Если условие не будет выполнено, митингующие грозят парализовать жизнь в грузинской столице.

