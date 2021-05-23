НАТО требует международного расследования для инцидента с лайнером Ryanair

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок следит за "насильственной посадкой" самолета Ryanair в Минске и задержанием основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. По словам Столтенберга, НАТО рассматривает инцидент "опасным" и "требующим международного расследования".

"Мы внимательно следим за насильственной посадкой самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, а также за сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, требующий международного расследования", - написал генсек НАТО в Twitter.

Сегодня в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет компании Ryanair Boeing 737-800, летевший рейсом Афины-Вильнюс. Находившийся на его борту Протасевич арестован белорусской полицией. Boeing 737-800 уже вылетел из Минска и взял курс на Вильнюс.