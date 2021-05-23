Вызвавший переполох между ЕС и Беларусью самолет Ryanair вылетел из Минска

Совершивший экстренную посадку в Минске самолет авиакомпании Ryanair вылетел в Вильнюс, сообщается в пресс-службе минского аэропорта.

"Boeing 737-800 Ryanair вылетел из Национального аэропорта "Минск" в Вильнюс", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сегодня в аэропорту Минска из-за сообщений о минировании срочно сел самолет компании Ryanair. На его борту находился основатель оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Последнего после посадки арестовала белорусская полиция. Ему вменяется нарушение законов Беларуси и призыв к массовым демонстрациям. Страны ЕС выразили озабоченность в связи с длительным нахождением самолета в аэропорту Минска и потребовали немедленно освободить всех пассажиров.