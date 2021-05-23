Конгресс США высоко оценивает реформы в Узбекистане

В Конгресс США внесена резолюция, которая высоко оценивает реформы президента Узбекистана и подтверждает приверженность США суверенитету среднеазиатской республики.

Палата Представителей (нижняя палата Конгресса) признает прогресс, достигнутый Узбекистаном в последние годы, и отмечает важность политических, демократических и социальных реформы, проводимых под началом президента республики Шавката Мирзиёева.

"Палата представителей приветствует амбициозную программу реформ правительства, направленную на улучшение положения в области прав человека в Узбекистане, продвижение антикоррупционных мер и повышение прозрачности судебной системы, усиление подотчетности государственных служащих, поощрение свободы выражения мнений и свободы СМИ, ликвидацию торговли людьми, включая принудительный и детский труд при сборе хлопка, и обеспечение свободы вероисповедания", — отмечается в документе.

В документе отмечается, что Палата Представителей "подтверждает неизменную приверженность США независимости, территориальной целостности и суверенитету Узбекистана".