Выборы в Думу: Электронное голосование будет доступно в Москве и 5-6 регионах

На выборах в Госдуму граждане РФ смогут голосовать электронно. Дистанционная схема голосования будет доступна в Москве и 5-6- регионах. В каких именно, определит ЦИК на основе уровня IT-грамотности и возможности вести в данном регионе информационно-разъяснительную деятельность, сказал член ЦИК Антон Лопатин.

"В этот Единый день голосования мы планируем, что такая форма голосования пройдет в Москве точно, и еще Центральная избирательная комиссия определит порядка пяти-шести регионов, где нашим избирателям будет доступна такая форма голосования. Из чего будет приниматься решение? Центральная избирательная комиссия определила критерии. Эти критерии связаны с уровнем IT-грамотности, с возможностью заняться в регионе информационно-разъяснительной деятельностью", - отметил Лопатин.

Напомним, выборы в Государственную Думу пройдут 19 сентября.