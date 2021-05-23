Польша призвала ЕС бойкотировать белорусские авиакомпании

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал страны Европы запретить белорусским авиакомпаниям пролет над территорией Евросоюза. Такое заявление Моравецкий сделал после инцидента с экстрепнно посаженным в Минске самолетом компании Ryanair.

"Я обратился к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, чтобы он расширил завтрашний саммит на дополнительный раздел, посвященный наложению на режим Александра Лукашенконемедленных санкций. Я буду говорить с ним сегодня вечером. Санкции должны касаться в первую очередь вопросов воздушного движения над территорией Беларуси и запрета полетов для белорусских авиакомпаний", - говорит польский премьер.

Ранее Моравецкий попросил Мишеля включить в повестку дня заседания Евросовета тему новых санкций против Беларуси.

Напомним, ранее сегодня в минском аэропорту совершил экстренную посадку самолет компании Ryanair. На его борту находился учредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки его арестовала белорусская полиция.