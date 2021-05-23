В Крыму разрабатывают маршрут аэроэкспресса из Симферополя в аэропорт

В скором времени Симферополь с единственным аэропортом Крыма свяжет аэроэкспресс - варианты железнодорожного маршрута представят уже до конца 2021 года, - рассказал заместитель министра транспорта республики Николай Лукашенко.

"В настоящее время ведется разработка технико-экономического обоснования. Надеемся, что в ближайшее время наброски по трассировке железнодорожных путей от железнодорожного вокзала до международного аэропорта будут представлены. Скорее всего, это может быть несколько вариантов. Рассчитываем, что в этом году", - поведал замминистра, передает ТАСС.

Сдать объект и ввести его в эксплуатацию строители должны в 2025 году, а вестись строительство будет частично на средства из федерального бюджета. Сейчас власти просчитывают возможные варианты его дополнительного финансирования.