Миру грозит новая пандемия?

Состав и история штамма вируса птичьего гриппа H5N8 угрожают возможностью еще одной пандемии, - предположили ученые из Китая Вэйфэн Ши и Джордж Гао, говорится в публикации на медицинском портале Medical Xpress.

Новый штамм вируса гриппа был впервые обнаружен у утки в Китае еще в 2010 году. К 2014 году вспышки были замечены в Японии и Южной Корее как у домашних, так и диких птиц, к 2016 году он был обнаружен у птиц в Индии, России, Монголии, США и некоторых частях Европы.

"К 2020 году вспышки заболевания наблюдались в 46 странах. Ши и Гао отмечают, что эта история свидетельствует о том, что вирус способен распространяться очень быстро. Еще более тревожным было сообщение о перекрестных инфекциях у семи российских сельскохозяйственных рабочих в декабре прошлого года", - говорится в публикации, передает "Интерфакс".

Несмотря на то, что у инфицированных рабочих не было никаких симптомов и не было никаких признаков того, что вирус передавался от одного человека к другому, после того, как скрещивание было сделано, вирусу обычно не требуется много времени, чтобы адаптироваться к другим жертвам, - утверждают ученые.

Накануне, выступая на марафоне "Новое знание" в Новосибирске, гендиректор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что в центре уже создан прототип вакцины от H5N8.