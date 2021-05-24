Жители Сочи встали на защиту реликтовой рощи от застройщиков

Жители Сочи потребовали у городских властей остановить застройку строительства апарт-отеля на территории реликтовой рощи в пансионате "Светлана".

"Мы, жители города Сочи обращаемся к властям города Сочи и Краснодарского края, к правоохранительным органам и правозащитникам с криком о помощи! Под угрозой парк пансионата "Светлана", реликтовые деревья которого высаживались десятки лет назад и являются "легкими" нашего города-курорта", - написали сочинцы, передает портал Юга.ру.

Еще шесть лет назад земли парка пансионата отдали в долгосрочную аренду под строительство отелей, не проинформировав об этом жителей курорта. Краснодарский краевой суд обязал мэрию выдать порубочные билеты застройщикам - фирмам ООО "Наше дело" и "Наше дело осень" - но прокуратура отменила это решение, и тогда застройщик передал права на участок частному лицу - Анатолию Кострико, после чего суд обязал мэрию курорта заключить с ним договор о передаче около семи соток земли под строительство отелей.

Жители города сообщили, что на участке растут магнолии, находящиеся под охраной государства, а земля входит в охранную зону регионального памятника "Дача Фронштейна".

Мэрия Сочи подала жалобу на решение суда. Заседание должно было состояться 20 мая, но застройщик на него не явился