В Ставрополе впервые пройдет единый выпускной

В конце июня в Ставрополе впервые пройдет региональный единый выпускной бал "Ветер перемен", заявку на участие в котором уже подали более 6 тыс выпускников края.

"Мы планируем провести бал 26 июня, это будет ночное мероприятие. В крае более 11 тыс выпускников 11-х классов, мы приглашаем всех. Предусмотрена торжественная часть, торжественный проход медалистов, дискотека, площадки для вузов, которые представят свои программы, а кульминацию выпускного бала мы пока держим в тайне", - сообщила заместитель министра образования края Диана Рудьева, передает "Это Кавказ".

Для проведения бала на одну ночь полностью ограничат доступ в центр Ставрополя, поскольку территория праздника будет включать в себя три центральные площади города - Александровскую, Ленина и Крепостную гору. Попасть к месту бала выпускники смогут после получения специальных браслетов-пропусков.

Впервые такой единый бал для выпускников планировалось провести в 2020 году, но из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса мероприятие отменили.