"Органные вечера в Кусково" будут проходить все лето в Москве

XI фестиваль "Органные вечера в Кусково" откроется в бывшей усадьбе графов Шереметевых 29 мая. Такое сообщение распространили организаторы.

В нем говорится, что в начале музыкального смотра, который будет проходить до 18 сентября, прозвучит барочная музыка: гости услышат произведения Баха, Генделя и других композиторов в исполнении барочной капеллы "Золотой век" под руководством Александра Листратова.

В общей сложности на фестивале представят 26 концертных программ, которые познакомят любителей с шедеврами европейской и русской классики, этнической и средневековой музыкой, джазовыми обработками и произведениями композиторов нашего времени, передает "Интерфакс".

На концертах выступят художественный руководитель "Органных вечеров в Кусково" Елена Привалова, а также органисты Евгения Лисицына, Алексей Шевченко, Лада Лабзина, Анна Ветлугина, виолончелист и органист Александр Князев, альтист Сергей Полтавский, солистка Большого театра России сопрано Екатерина Щербаченко и многие другие.