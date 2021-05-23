Обанкротившийся карачаево-черкесский автозавод "Дервейс" уйдет с молотка

Карачаево-черкесский автозавод "Дервейс" выставлен на продажу, - говорится в объявлении о проведении торгов на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



Объект упал в цене до 1,49 млрд рублей, хотя в 2018 году завод оценивался в 24 млрд рублей. Единый лот о его продаже содержит земельно-имущественный комплекс площадью более 53 512,9 кв м, два объекта недвижимого имущества, спецтехнику, производственное, насосное, вентиляционное и климатическое оборудование, а торги по нему на электронной площадке назначены на первое июля 2021 года, - передает "АиФ-Ставрополье".



Автозавод был построен двадцать лет назад братьями Дерев, один из которых позже стал сенатором от КЧР. Предприятие выпускало китайские автомобили Lifan, Geely, Chery и Haima, однако разорилось в 2018 году.