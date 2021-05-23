В Грузии выросло поголовье крупного рогатого скота. На конец первого квартала этого года прирост составил 4,4 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года. По данным Национального статистического управление (Геостат) Грузии, общее число крупного рогатого скота достигло 1 миллиона голов.

Совокупное поголовье дойных коров и буйволов выросло на полтора процента, достигнув 468,5 тыс. голов.

Общее поголовье коз и овец упало на 4,5 процента и равняется 1 миллиону голов.