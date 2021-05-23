Евросоюз потребовал от Беларуси освободить всех пассажиров рейса Ryanair
Европейский союз озабочен экстренной посадкой лайнера авиакомпании Ryanair. Брюссель требует от Минска немедленно освободить всех пассажиров, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.
"Очень обеспокоен сообщениями о вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске. Мы призываем белорусские власти немедленно освободить рейс и всех его пассажиров", - написал Мишель в Твиттере. Он добавил, что "важное значение будет иметь расследование инцидента".
Боррель потребовал от Беларуси немедленно освободить всех пассажиров самолета: "Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свое путешествие".
Председатели Еврокомиссии и Европарламента Урсула фон дер Ляйен и Давид Сассоли, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считают инцидент с самолетом бриатснкой авиакомпании недопустимым.
Напомним, сегодня в аэропорту Минска экстренно сел самолет, летевший из Афин в Вильнюс. Причиной посадки назывались сообщения о заминировании, которые позже были опровергнуты. После приземления борта белорусская полиция арестовала основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Вестник Кавказа
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