В Париже и Ханкенди установили бюст Азнавура

Известному французскому певцу армянского происхождения Шарлю Азнавуру в мае установили два памятника. Один открыт 22 мая в день рождение покойного артиста в квартале Парижа Одеон, где прошло его детство.

"Музыка Азнавура всегда будет жить в сердцах парижан", - сказала на церемонии открытия мэр Парижа Анн Идальго. "Он посвятил французской столице свои лучшие песни", - добавила она.

Второй бюст установлен в тот же день в Ханкенди.

Шарль Азнавур (Шахнур Вахинак Азнавурян) родился 22 мая 1924 года в семье артистов в Париже. Семья Азнавура хотела уехать в США, но им не дали американскую визу, поэтому они были вынуждены остаться во Франции. Азнавур был женат трижды и оставил после себя шестерых детей. Певец умер 1 октября 2018 году в своем особняке в южной Франции, когда ему было 94 года.