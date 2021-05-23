Грузинский сумоист ухудшил свой показатель

Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) завершил турнир Нанцу с отрицательным балансом. На его пять побед приходятся 10 поражений. В последний день турнира грузин проиграл 15 маэгасире Востока – Кайсэйу силовым теснением.

Нынешний турнир Тотиносин начинал в ранге 7 маэгасиры Востока. Но после серии поражений он значительно опустится в рейтинге.

Победу в Кубке Императоров одержал озэки Тэрунофудзи, завоеваний этот трофей в четвертый раз за свою спортивную карьеру.