МИД Австрии и Германии требуют объяснений от Лукашенко по аресту основателя NEXTA

МИД Австрии призвал к международному расследованию инцидента с рейсом Ryanair в Минске. Вена требует срочно освободить основателя оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Во внешнеполитическом ведомстве Германии требуют немедленного объяснения о задержании Протасевича в самолете компании Ryanair.

Напомним, из-за сообщений о минировании сегодня в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет Ryanair, летевший рейсом Афины-Вильнюс. Находившийся на его борту Протасевич был арестован. Позднее информация о минировании самолета была опровергнута.