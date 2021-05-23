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Заседание технического комитета ОПЕК+ перенесено на 31 мая

Заседание технического комитета ОПЕК+ перенесено на 31 мая

Заседание технического мониторингового комитета стран ОПЕК+ перенесено на 31 мая. Оно состоится перед встречей министров нефти и энергетики стран ОПЕК+.

Изначально заседание было намечено на 25 мая. 

Техкомитет ОПЕК+ состоит из экспертов от министерств нефти и энергетики стран-участниц сделки. Их встречи проходят в видеоформате, во время которых эксперты готовят аналитический материал о ситуации на нефтяном рынке для министров. 

 

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