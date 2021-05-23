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Минобороны Армении опровергло сообщения о военных-перебежчиках в Иране

Минобороны Армении опровергло сообщения о военных-перебежчиках в Иране

Минобороны Армении опровергло сообщения о присутствии в Иране армянских военных, якобы перебежавших в Исламскую республику во время Второй Карабахской войны.

Ранее, 22 мая газета "Грапарак" писала, что около 160 армянских военнослужащих все еще находятся в Иране, а власти в Тегеране не торопятся их экстрадировать. Спустя пару часов Минобороны Армении опровергло данную информацию, позднее аналогичное заявление выпустило посольство Армении в ИРИ. 

В последнем заявлении Минобороны Армении говорится, что несколько месяцев назад между иранским и армянским ведомствами действительно шло обсуждение, но в них сведения о наличии армянских военных в Иране не подтвердилась.  

 

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