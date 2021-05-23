Госсекретарь США подтвердил намерение США создать Палестинское государство

США считают единственным решением арабо-израильского конфликта урегулирование на основе принципа двух государств - Палестины и Израиля. Такую позицию обозначил госсекретарь США Энтони Блинке в интервью телеканалу ABC.

"В конце концов, это единственный способ обеспечить будущее Израиля как еврейского и демократического государства и единственный способ дать государство палестинцам, на что они имеют право", - заявил он.

Несмотря на такое видение решения конфликта, урегулирование - "не вопрос сегодняшнего дня", подчеркнул Блинкен, добавив, что сейчас в приоритете должно быть сохранение перемирия между Израилем и ХАМАС и восстановление Газы. Хотя контроль над сектором Газа остается у признанной в США террористической организацией ХАМАС, его жителям нужно все-равно помочь, добавил госсекретарь.

Напомним, с 10 мая ХАМАС и Израиль обменялись серией ракетных и авиационных ударов. При посредничестве и под давлением США стороны заключили перемирие, вступившие в силу 21 мая.